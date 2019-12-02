Volkswagen представив Polo нового покоління

Південноамериканська філія Volkswagen представила серійну версію спортивного седана Virtus. На ринок модель вийде на початку наступного року. Авто мало чим відрізняється від звичайних седанів.

Так, нову модель Volkswagen Polo оснастили спортивною підвіскою в стилістиці європейського Polo GTI, оригінальними 17-дюймовими дисками, 150-сильним двигуном, який для бразильського ринку адаптували до споживання етанолу.

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Бампера нового Polo прикрасили чорними вставками, на радіаторі і на діодній передній оптиці з'явилася червона смуга. У салоні на кермі, дверях і порогах розмістили червоні вставки. Також модель отримала віртуальну панель приладів і спортивні передні крісла.

У Бразилії продажу Volkswagen Virtus GTS стартують на початку 2020 року. Ціни будуть починатися від 24 тисячі доларів.

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