Volkswagen представив Multivan T7 з салоном-трансформером та іншими фішками

Volkswagen Multivan T7 буде доступний у короткому та довгому виконаннях

Компанія Volkswagen офіційно представила Multivan T7. Виробник називає новинку сімейним мікроавтобусом або бізнес-шатлом. Multivan T7 буде доступний на ринку в короткому та довгому виконаннях. А в моторній гаммі будуть бензинові, дизельні агрегати та 218-сильна гібридна установка.

Multivan T7 отримав двоколірний кузов і коротку носову частину в стилі класичних фургонів середини минулого століття. При цьому новий мінівен зберіг усі фірмові елементи дизайну Volkswagen, йдеться у пресрелізі компанії.

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Його обладнали вузькою світлодіодною оптикою та знайомими радіаторними ґратами. Крім того, фахівці попрацювали над аеродинамікою моделі, зумівши знизити коефіцієнт лобового опору на 15 відсотків щодо мінівена минулої генерації.

Габарити T7 склали 4973x1941x1903 міліметрів. Також для фургона передбачена подовжена версія, довжина якої складе 5173 міліметрів. Новий Multivan став просторішим і ширшим. Максимальний обсяг його багажного відділення досягає 4053 літрів. Що стосується інтер'єру фургона, то тут змін ще більше.

Автомобіль отримав трансформований салон, модульна конструкція якого дозволяє знімати задні сидіння та повертати крісла другого ряду на 180 градусів. Ще більше можливостей відкриває багатофункціональний стіл, який можна переміщатися по всьому салону, а при необхідності складати в центральну консоль.

Ще більше простору в салоні створює двосекційний панорамний дах, який доступний опціонально. Крім того, T7 отримав 10,25-дюймову віртуальну приладову панель Virtual Cockpit, сенсорний екран мультимедійної системи, а також проєкційний дисплей, який уперше з'явився на комерційних автомобілях Volkswagen.

У моторну гамму нового мінівена увійшли 1,5-літровий турбомотор потужністю 136 кінських сил, 204-сильний наддувний агрегат об'ємом два літри, а також турбодизель, віддача якого залишає 150 кінських сил і гібридна силова установка eHybrid. Остання охоплює 1,4-літрову "турбочетвірку", електромотор і літій-іонну батарею на 13 кіловат-годин. Сумарна віддача системи становить 218 кінських сил. Крім того, використовуючи тільки електричну тягу, мінівен зможе проїжджати до 50 кілометрів. Усі виконання укомплектовані семиступеневим "роботом" DSG у поєднанні з переднім приводом.

У продаж Volkswagen Multivan T7 надійде у найближчі кілька місяців. Перші мінівени будуть доступні в Європі тільки у гібридному виконанні. Вартість нового покоління фургона в компанії поки не розкрили.

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