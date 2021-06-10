Audi RS3 нового покоління вперше показали на відео

У мережу виклали відеоролик, знятий на одному з німецьких гоночних полігонів. На представлених кадрах журналісти видання Motorsport.tv обговорюють різноманіття спортивного модельного ряду Audi.

Прогулюючись між "зарядженими" моделями марки, фахівці видання роблять акцент на RS3 нового покоління, яка присутня на відео у модифікаціях Sedan і Sportback.

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Високопродуктивні новинки нового покоління поповнять спортивний модельний ряд компанії у найближчому майбутньому. На представлених кадрах майбутні RS3 повністю покриті спортивним камуфляжем. Однак подібне маскування практично нічого не приховує.

"Гарячі" хетчбек і седан отримають аеродинамічне обвішування з новими бамперами, збільшені бічні спідниці, а також розширені крила й агресивний дифузор. Доповнять образ моделей овальні патрубки вихлопної системи, великі колісні диски й емблеми RS.

У рух повнопривідні RS3 Sedan і Sportback буде приводити 2.5-літровий п'ятициліндровий турбомотор, віддача якого, за попередніми даними, складе близько 400 кінських сил. Крім того, для новинок передбачено виконання RS3 Performance, чий агрегат зможе видавати 420 кінських сили та 500 Нм.

У липні минулого року повідомлялося, що хот-хетч Audi RS3 третього покоління отримає діодну оптику з малюнком у вигляді картатого прапора. Витончена деталь підкреслить спортивність "зарядженої" п'ятидверки й буде реалізована завдяки матриці світлодіодів.

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