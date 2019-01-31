Volkswagen представила унікальний електричний багі

Компанія Volkswagen підтвердила чутки про те, що на автосалоні в Женеві представить багі. Новинка буде створена на базі MEB.

Компанія Volkswagen розсекретила вигляд нового багі, тим самим підтвердивши чутки про його розробку. Інформація та фото новинки з'явилася на офіційному сайті компанії.

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Багі створять на платформі Modular Electric Drive Matrix. Це означає, що машина буде електромобілем. Детальної інформації про новинку немає, але по фото видно, що кузов авто повторить оригінальні форми багі. У нього не буде даху і дверей.

Офіційно автомобіль представлять в березні на автосалоні в Женеві.

Баггі буде представлений на автосалоні в Женеві

Баггі буде представлений на автосалоні в Женеві

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