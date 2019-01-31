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Tesla представила більш доступні версії електромобілів Model S і Model X

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Tesla йде на хитрощі, щоб збільшити продажі автомобілів - фото 1
Tesla йде на хитрощі, щоб збільшити продажі автомобілів / Teslarati

Усього кілька тижнів тому компанія Tesla заявила про припинення продажів електромобілів Model S і Model X з батареєю на 75 кВтг, залишивши у продуктовій лінійці тільки більш дорогі версії з батареєю місткістю 100 кВтг.

Ймовірно, невдоволення потенційних покупців виявилося настільки помітним, що керівництво компанії знову змінило своє рішення.

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При замовленні електричного седана Tesla Model S тепер є дві версії – стандартна Model S вартістю $ 85 000 і просунута версія Model S Performance за $ 112 000. Як бачимо, місткість батареї тепер чітко не вказується, виробник обмежився лише запасом ходу у 310 і 315 миль відповідно.

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Tesla представила більш доступні версії електромобілів Model S і Model X - фото 304786
Tesla представила більш доступні версії електромобілів Model S і Model X - фото 304788
Tesla представила більш доступні версії електромобілів Model S і Model X - фото 304787

Однак, як з'ясували профільні видання, в електромобілі встановлюється один і той же блок на 100 кВтг. При цьому в початковій версії водієві буде доступна не вся місткість, а щоб розблокувати повний обсяг у 100 кВтг, йому доведеться доплатити $ 8000. Саме тоді він отримає на 8% більший запас ходу (335 миль). Судячи з запасу ходу, мінімальна місткість батареї буде вища, ніж 75 кВтг у попередніх конфігурацій.

З електрокросовером Tesla Model X ситуація аналогічна – стандартний Model X пропонується за $ 88 000, а версія Model X Performance – за $ 117 000. У першому випадку нам обіцяють запас ходу у 270 миль (або 295 миль після доплати $ 8000), у другому – 289 миль. Ситуація з батареями аналогічна: в усі версії ставлять однаковий блок на 100 кВтг, але якщо ви вибрали не Performance-модифікацію, то за повний обсяг доведеться доплатити.

Tesla представила більш доступні версії електромобілів Model S і Model X - фото 304791
Tesla представила більш доступні версії електромобілів Model S і Model X - фото 304792
Tesla представила більш доступні версії електромобілів Model S і Model X - фото 304790
Tesla представила більш доступні версії електромобілів Model S і Model X - фото 304789

Цікаво, що режим "Ludicrous Mode" тепер теж продається окремо, хоча раніше він входив до складу Performance-версій. Таким чином, фанатам максимально активного прискорення доведеться викласти за поліпшену динаміку додаткові $ 20 000 до вартості електромобіля.

Відзначимо, що ще під час відмови від версії на 75 кВтг Ілон Маск говорив, що компанія планує поступово перейти від прямої вказівки в назві своїх електромобілів місткості акумулятора до більш "маркетингових" позначень типу "Standard Range", "Mid Range" і "Extended Range".

Нагадаємо, що це не перший раз, коли Tesla відмовляється від версій з менш місткими батареями. Наприклад, скасований варіант на 75 кВт був представлений у 2016 році як більш дешева альтернатива батареї на 90 кВтг, якої також вже немає в продажу. На самому початку продажів Tesla Model S і зовсім оснащувалася батареєю на 40 кВтг, а трохи пізніше покупці могли вибирати версії на 60 кВтг і 70 кВтг, які, у свою чергу, були програмно-обмеженими версіями базової батареї на 75 кВтг.

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Джерело: ITC
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