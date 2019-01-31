Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Представлено оновлений Nissan Micra: що змінилося у компактному авто?

  • 48
Нові двигуни у Nissan Micra дозволять економити на паливі - фото 1
Нові двигуни у Nissan Micra дозволять економити на паливі / Fleet News

Хетчбек Nissan Micra, що збирається у Франції для європейського ринку, отримав нову технічну начинку – два турбомотори об'ємом один літр, а також варіатор.

Досі хетчбек з внутрішньозаводським індексом K14 оснащувався трьома двигунами. Це трициліндрові бензинові агрегати – літровий "атмосферник" потужністю 71 кінська сила або 898-кубовий турбомотор потужністю 90 "сил". А також 1,5-літровий дизель Renault K9K потужністю ті ж 90 "конячок".

І ще: Tesla представила більш доступні версії електромобілів Model S і Model X

З дебюту на Паризькому автосалоні пройшло менш ніж три років, і моторну гамму переглянули – на зміну 900-кубовому турбомотору прийшов новий агрегат літрового обсягу. Виросла потужність (на 10 сил, до 100 кінських сил), при цьому витрата палива знижена на 0,6-0,7 літра на 100 кілометрів.

Двигуни у Nissan Micra стали ще потужнішими - фото 304821
Двигуни у Nissan Micra стали ще потужнішими

Головні особливості нового двигуна 1.0 I-GT – це алюмінієвий блок з плазмовим напиленням поверхні циліндрів, кований сталевий колінвал з шийками зменшеного діаметра, роздільні контури охолодження блоку та головки, інтегрований випускний колектор, електроактуатор перепускного клапана турбіни.

У парі з п'ятиступеневою механічною коробкою цей мотор розвиває крутний момент до 160 Нм (+10 Нм). Крім того, Micra нарешті отримала автоматичну трансмісію – нею став безступеневий варіатор Xtronic. Досі покупцям були доступні тільки механічні коробки передач. Для роботи з варіатором піковий крутний момент обмежений величиною 144 Нм.

Новинки від Nissan потішать оновленою гамою моторів - фото 304818
Новинки від Nissan потішать оновленою гамою моторів

Оновлена ​​Micra отримала і ще один турбомотор: двигун 1.0 DIG-T з потужністю у 117 кінських сил. Але це зовсім не форсований варіант 100-сильного мотора, а абсолютно інший агрегат. Він розроблявся паралельно з чотирициліндровим турбомотором 1.3 TCe, і ділить з ним багато технічних рішень: наприклад, вузьку "дельтавидну" головку блоку і центральне розташування форсунок безпосереднього уприскування.

Хетчбек з цим двигуном позиціюється як "підігріта" версія, а тому оснащується виключно ручною шестиступеневою коробкою передач і спортивною підвіскою зі зменшеним кліренсом.

Легендарний Nissan Micra став іще потужнішим - фото 304820
Легендарний Nissan Micra став іще потужнішим

У двигуна 1.0 DIG-T вищий піковий крутний момент (180 Нм), і доступний він на більш низьких оборотах – 1750 проти 2750 оборотів на хвилину. А в режимі Overboost момент піднімається ще на 20 Нм. Розгін до 100 кілометрів на годину займає на одну секунду менше, ніж у 100-сильного хетчбека: 9,9 проти 10,9 секунди.

Nissan Micra отримав порівняно скромне оновлення - фото 304819
Nissan Micra отримав порівняно скромне оновлення

Крім того, з оновленням у Micra з'явилася комплектація N-Sport. У спортивному дусі можна оформити авто з обома турбомоторами. Така машина отримає лаково-чорні вставки на бамперах і боковинах, обробку "під вуглепластик", крісла з обшивкою зі шкіри та алькантари, тоновані вікна, "протитуманки" в передньому бампері, камеру заднього виду та систему безключового доступу.

Nissan Micra отримав більш комфортний інтер'єр - фото 304817
Nissan Micra отримав більш комфортний інтер'єр

Хетчбек Nissan Micra з індексом K14 створений на одній платформі з Renault Clio четвертого покоління. Він призначений для європейського ринку, і випускається виключно у Франції – на одному заводі з Clio. В інших частинах світу під назвою Micra продається інший автомобіль з індексом K13. Швидше за все, нові турбомотори отримає і Renault Clio п'ятого покоління.

Читайте також: Названий найбільший виробник авто в світі

Джерело: Motor
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Привітання з Днем ангела Оксани: побажання і картинки на іменини
  • 05 лютого, 18:42
  • 31287
Відпочинок взимку: чому варто поїхати в Іспанію
  • 04 лютого, 19:21
  • 671
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1161800
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології