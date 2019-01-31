Представлено оновлений Nissan Micra: що змінилося у компактному авто?

Хетчбек Nissan Micra, що збирається у Франції для європейського ринку, отримав нову технічну начинку – два турбомотори об'ємом один літр, а також варіатор.

Досі хетчбек з внутрішньозаводським індексом K14 оснащувався трьома двигунами. Це трициліндрові бензинові агрегати – літровий "атмосферник" потужністю 71 кінська сила або 898-кубовий турбомотор потужністю 90 "сил". А також 1,5-літровий дизель Renault K9K потужністю ті ж 90 "конячок".

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З дебюту на Паризькому автосалоні пройшло менш ніж три років, і моторну гамму переглянули – на зміну 900-кубовому турбомотору прийшов новий агрегат літрового обсягу. Виросла потужність (на 10 сил, до 100 кінських сил), при цьому витрата палива знижена на 0,6-0,7 літра на 100 кілометрів.

Двигуни у Nissan Micra стали ще потужнішими

Головні особливості нового двигуна 1.0 I-GT – це алюмінієвий блок з плазмовим напиленням поверхні циліндрів, кований сталевий колінвал з шийками зменшеного діаметра, роздільні контури охолодження блоку та головки, інтегрований випускний колектор, електроактуатор перепускного клапана турбіни.

У парі з п'ятиступеневою механічною коробкою цей мотор розвиває крутний момент до 160 Нм (+10 Нм). Крім того, Micra нарешті отримала автоматичну трансмісію – нею став безступеневий варіатор Xtronic. Досі покупцям були доступні тільки механічні коробки передач. Для роботи з варіатором піковий крутний момент обмежений величиною 144 Нм.

Новинки від Nissan потішать оновленою гамою моторів

Оновлена ​​Micra отримала і ще один турбомотор: двигун 1.0 DIG-T з потужністю у 117 кінських сил. Але це зовсім не форсований варіант 100-сильного мотора, а абсолютно інший агрегат. Він розроблявся паралельно з чотирициліндровим турбомотором 1.3 TCe, і ділить з ним багато технічних рішень: наприклад, вузьку "дельтавидну" головку блоку і центральне розташування форсунок безпосереднього уприскування.

Хетчбек з цим двигуном позиціюється як "підігріта" версія, а тому оснащується виключно ручною шестиступеневою коробкою передач і спортивною підвіскою зі зменшеним кліренсом.

Легендарний Nissan Micra став іще потужнішим

У двигуна 1.0 DIG-T вищий піковий крутний момент (180 Нм), і доступний він на більш низьких оборотах – 1750 проти 2750 оборотів на хвилину. А в режимі Overboost момент піднімається ще на 20 Нм. Розгін до 100 кілометрів на годину займає на одну секунду менше, ніж у 100-сильного хетчбека: 9,9 проти 10,9 секунди.

Nissan Micra отримав порівняно скромне оновлення

Крім того, з оновленням у Micra з'явилася комплектація N-Sport. У спортивному дусі можна оформити авто з обома турбомоторами. Така машина отримає лаково-чорні вставки на бамперах і боковинах, обробку "під вуглепластик", крісла з обшивкою зі шкіри та алькантари, тоновані вікна, "протитуманки" в передньому бампері, камеру заднього виду та систему безключового доступу.

Nissan Micra отримав більш комфортний інтер'єр

Хетчбек Nissan Micra з індексом K14 створений на одній платформі з Renault Clio четвертого покоління. Він призначений для європейського ринку, і випускається виключно у Франції – на одному заводі з Clio. В інших частинах світу під назвою Micra продається інший автомобіль з індексом K13. Швидше за все, нові турбомотори отримає і Renault Clio п'ятого покоління.

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