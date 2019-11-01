Volkswagen показав, яким буде його серійний електрокросовер

У Китаї відбулася презентація готового до серії електрокара Volkswagen, який, як очікується, отримає індекс ID.4. Щоправда, наразі машину продемонстрували у маскувальній плівці.

В основі автомобіля лежить модульна платформа MEB, призначена для машин з електричною силовою установкою. На тій же архітектурі базується і представлений у Франкфурті ID.3.

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Очікується, що новинці дістануться дві модифікації: з одним електромотором або з двома, встановленими на передній і задній осях. На відміну від ID.3, електрокар з цифрою 4 у назві продаватиметься не тільки в Європі, але також у США і Китаї.

ID.4 витриманий у стилі концепту Crozz 2017 року. Представлений у Франкфурті два роки тому шоукар мав двомоторну установку: один агрегат видавав 102 кінських сили, а другий – 302 сили. Це дозволяло електромобілю розганятися до "сотні" за шість секунд і розвивати максимальну швидкість 180 кілометрів на годину.

Що ж стосується ID.3, то його запропонують з мотором потужністю 150 або 204 кінських сили і батареями місткістю 45, 58 або 77 кіловат-годин. Залежно від акумулятора запас ходу електромобіля складає 330, 420 або 550 кілометрів.

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