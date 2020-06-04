Volkswagen показав, як виглядатиме універсал Arteon

Volkswagen анонсував швидку прем'єру універсалу Arteon, який отримає приставку Shooting Brake у назві, і оновленого ліфтбека Arteon. Обидві моделі дебютують 24 червня у рамках онлайн-презентації. А поки компанія опублікувала офіційний тизер, який дає уявлення про зовнішність новинок.

Сімейство Arteon не тільки поповниться універсалом, а й отримає нове обладнання. Наприклад, оновлений ліфтбек отримає мультимедійну систему MIB3 з можливістю оновлення по повітрю, а також автопілот другого рівня, який працює на швидкості до 210 кілометрів на годину. Не виключені і зміни в моторній гамі, зокрема, поява гібридної версії.

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Раніше у мережу потрапили шпигунські фотографії універсала Arteon, зроблені на заводі FAW-Volkswagen в китайському Чанчуні. Автомобіль, зображений на знімках, відрізнявся від того, який зображений на тизері – у китайського варіанту були пластикові накладки на пороги й арки. Швидше за все, мова йде про позашляховий варіант, який поки не представлений.

На європейському ринку Arteon продається з 2017 року. Очікується, що, крім універсала, розкритого на тизері, в сімейство увійде "заряджена" R-версія з 330-сильним мотором від Golf R. За однією з версій, її можуть показати одночасно з Arteon Shooting Brake.

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