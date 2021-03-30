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Volkswagen показав свій новий купе-кросовер: перші зображення
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Компанія Volkswagen опублікувала перші ескізи нового компактного купе-кросовера під назвою Taigo. Новинка, заснована на моделі Nivus для країн Латинської Америки, вийде на європейський ринок до кінця 2021 року.
Судячи з короткого опису та ескізу, Volkswagen Taigo є адаптованим під Європу Nivus. Кросовер з динамічним і емоційним дизайном вже в базі йтиме зі світлодіодними фарами, а також отримає повністю цифровий кокпіт і розсип електронних асистентів, пише carwow.
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У гамі двигунів заявлені тільки економічні бензинові турбомотори TSI. Ймовірно, трициліндрові. Випускати Taigo будуть на заводі Volkswagen в іспанській Памплоні.
Як і Nivus, Taigo побудують на спрощеній модульній архітектурі MQB-A0, яка застосовується на Polo і T-Cross. Відповідно можна розраховувати тільки на передній привід. Але набір стандартного устаткування, швидше за все, буде відрізнятися. Для Volkswagen Nivus базове оснащення – це дискові гальма "по колу", електронна імітація блокування диференціала XDS і шість подушок безпеки. За доплату пропонують адаптивний круїз контроль, системи екстреного гальмування та стеження за станом водія, а також камера заднього виду.
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