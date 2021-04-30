Volkswagen показав на відео новий електрокар ID.5

Volkswagen готує до дебюту нового члена сімейства ID з індексом 5. Перший відеоролик з ним компанія показала під час прем'єри "зарядженої" версії ID.4. Генеральний директор німецької марки Ральф Брандштеттер не розкрив майже ніяких подробиць про новинку, але пообіцяв, що вона скоро побачить світ.

На невеликому проморолику, представленому під час прем'єри ID.4 GTX, новий електрокар Volkswagen загорнутий у щільний яскравий камуфляж, що приховує особливості екстер'єру. Судячи з видимих деталей, новинка буде спортивнішою версією ID.4 з купеподібним силуетом, "зрізаним" дахом і спойлером на п'ятих дверцятах.

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Очікується, що з ID.4 "п'ятий" електрокросовер розділить і силові агрегати. Так, його можуть оснастити комплектом батарею місткістю від 55 до 77 кіловат-годин і електромотором на задній осі, що видає від 148 до 204 кінських сил. "Молодша" батарея забезпечує кросоверу до 360 кілометрів ходу без підзарядки, а топова – до 520 кілометрів.

Разом зі "звичайним" ID.5 Брандштеттер анонсував і "гаряче" виконання GTX, яке може отримати двомоторну силову установку потужністю 299 сил, повний привід і особливий декор по аналогії з GTX-версії ID.4. Запас ходу такого ID.4, оснащеного 77-кіловатним акумулятором, становить близько 480 кілометрів, а з місця до першої "сотні" він розганяється за 6,2 секунди. Ймовірно, схожі характеристики отримає й ID.5 GTX, якому пообіцяли швидкий дебют.

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