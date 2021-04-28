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На продаж виставили кумедний навчальний Volkswagen Beetle з двома рулями

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Навчальний Volkswagen Beetle - фото 1
Навчальний Volkswagen Beetle / rmsothebys

Незвичайну версію Volkswagen Beetle продадуть на аукціоні RM Sotheby's на початку травня. Це навчальний автомобіль, призначений для підготовки майбутніх водіїв. У нього є всі атрибути учбових машин.

На фото, які опубліковані на сайті аукціону, видно, що на передніх крилах авто є флагштоки, на які можна закріпити яскраво-жовті прапори з написом "Student Driver". Але найцікавіше, звичайно ж, ховається в салоні.

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На відміну від звичних нам навчальних автомобілів, у яких дублюється лише педалі, у Volkswagen Beetle є також додаткове кермо.

Автомобіль пройшов процедуру комплексного відновлення, але його кузов постаралися зберегти в оригінальному стані. Це означає, що тут збереглися подряпини, тріщини і відколи, які тільки додають атмосферності проєкту. При цьому інтер'єр – в ідеальному стані.

Очікувана ціна продажу не вказується, але в описі лота йдеться, що це неймовірно забавний Beetle, який буде привертати увагу, де б він не з'являвся.

На продаж виставили кумедний навчальний Volkswagen Beetle з двома рулями - фото 457289
На продаж виставили кумедний навчальний Volkswagen Beetle з двома рулями - фото 457286
На продаж виставили кумедний навчальний Volkswagen Beetle з двома рулями - фото 457287
На продаж виставили кумедний навчальний Volkswagen Beetle з двома рулями - фото 457288
На продаж виставили кумедний навчальний Volkswagen Beetle з двома рулями - фото 457285

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