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Kia показала, як виглядатиме новий ProCeed

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В "гарячій" модифікації буде шуміти мотор на 300 кінських сил - фото 1
В "гарячій" модифікації буде шуміти мотор на 300 кінських сил / motor1

13 вересня відбудеться презентація Kia ProCeed нового покоління.

Цей показ призначений для особливих гостей, тоді як широкий дебют авто призначений вже на Паризький автосалон.

І ще: Skoda в Парижі покаже ще один концепт-кар

У будь-якому випадку, компанія вже зараз розігріває інтерес публіки і публікує перший офіційний знімок машини. На ньому зображена задня частина авто.

Перший офіційний знімок машини - фото 273052
Перший офіційний знімок машини

Судячи з усього, машина залишить за собою стилістику, яка була представлена ​​на концепті ProCeed, що дебютував на торішньому автосалоні у Франкфурті. За прикладом прототипу новинка отримає кузов Shooting Brake. Нагадаємо, що від 3-дверних версій у Kia вирішили відмовитися.

Що стосується технічної складової інформації поки що немає. Очікується, що агрегати перекочують з Kia Ceed. Також в роботі перебуває і версія Kia ProCeed GT – її вже зуміли піймати в об'єктиви своїх камер фотографи-шпигуни. В "гарячій" модифікації, як передбачається, буде шуміти мотор на 300 кінських сил.

Kia показала, як виглядатиме новий ProCeed - фото 273053
Kia показала, як виглядатиме новий ProCeed

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Джерело: motor1
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