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Lego побудувала повнорозмірну копію Bugatti Chiron: відео

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Bugatti Chiron з конструктора Lego - фото 1
Bugatti Chiron з конструктора Lego / lego

Lego створила реальну модель гіперкара з конструктора. Машина має потужність в 5,3 к.с. і розганяється до 20 км/год.

Всесвітньо відома датська компанія Lego показала справжню копію гіперкара Bugatti Chiron, яка може їздити. Модель оснащена 2034 електродвигунами і складається більш ніж з 1 мільйона різних деталей Lego 339 типів.

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Всі елементи авто, включаючи спідометр і гідравлічний спойлер, були зроблені винятково з технічних деталей Lego. Дві 80-вольт батареї підживлюють двигуни і світлодіодне освітлення, яке відповідає оригінальним ліхтарям Bugatti Chiron.

У компанії стверджують, що загальна вага моделі становить 1500 кг, її теоретична потужність досягає 5,3 к.с., крутний момент – 92 Нм, а всього на виробництво було витрачено 13438 людино-годин.

Енді Уоллес – тестовий водій – зміг розігнати авто з конструктора до 20 км/год на треку в Вольфсбурзі.

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Джерело: lego
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