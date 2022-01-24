Volkswagen показала вживу електричну версію культового фургончика для хіппі

Volkswagen оголосила про старт передсерійного виробництва електричного мікроавтобуса ID.Buzz – ідейного спадкоємця легендарного Type 2. З нагоди майбутньої світової прем'єри новинки німецька компанія опублікувала відеоролик, що розкриває дизайн оригінального транспортного засобу.

У Volkswagen зазначили, що ID.Buzz отримає низку технологічних нововведень. Мовиться про AR-дисплей на лобовому склі, розумні світлодіодні фари, а також сучасне кермо з вбудованим сенсорним керуванням і можливість апгрейду ПЗ для допомоги у водінні. Дивіться на відео, як виглядає фургончик "вживу".

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При цьому мікроавтобус випускатиметься у кількох конфігураціях, включаючи версії для вантажоперевезень та модель з повним приводом.

Електрокар загалом зберіг обриси оригіналу, хоч і зазнав низку дизайнерських змін. Зокрема, компанія відмовилася від плоскої передньої частини кузова та переробила безліч елементів салону. Офіційну прем'єру новинки заплановано на 9 березня 2022 року.

Спеціально замаскована перша партія електричних мікроавтобусів залишила завод Volkswagen і вирушила до Іспанії, де відбудеться закритий захід для журналістів.

Список конфігурацій і ціна оновленого мікроавтобуса будуть оголошені виробником пізніше.

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