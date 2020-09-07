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Volkswagen показала туристичну версію компактвена Caddy

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Caddy California - фото 1
Caddy California / vwn-presse

Німецький концерн Volkswagen розширює лінійку комерційного сімейства Caddy новинкою під назвою California. Нове авто змінить колишню модель Caddy Beach.

Новинка належить до категорії туристичних автомобілів і побудована на базі популярного компактвен Caddy. Кемпер отримав безліч додаткових опцій, що дозволяють перетворити автомобіль в комфортабельний будинок на колесах. Серед них – складне ліжко з високоякісним матрацом, а в ніші під ним досить місця для двох розкладних крісел і невеликого похідного столика.

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Насолоджуватися видом зоряного неба під час відпочинку дозволить великий панорамний дах. Авто оснащене світлодіодним підсвічуванням, невеликою кухнею з газовою плитою, а також кількома відділеннями для кухонного начиння. Для зберігання речей передбачений спеціальний органайзер з відділеннями на "блискавки", кожен з яких розрахований на 5 кг поклажі.

Ще однією корисною опцією, що відрізняє новинку від інших моделей сімейства, є модульний тент-намет, який кріпиться на двері багажника і дозволить організувати два спальних місця.

Volkswagen показала туристичну версію компактвена Caddy - фото 424145

Новинка буде запропонована у двох варіантах, що відрізняються довжиною – 4501 і 4853 мм. Крім того, покупці зможуть вибирати між 75 і 122-сильними версіями турбодизеля TDI, а також переднім або повним приводом. У списку опцій пропонується цифрова приладова панель, розважальна система з дисплеями до 10 дюймів, а також 19 електронних "помічників" водія, включаючи напівавтоматичну систему управління Travel Assist.

Caddy California з'явиться в продажу у кінці нинішнього року, а версія з подовженою базою стане доступна на початку 2021 року.

Volkswagen показала туристичну версію компактвена Caddy - фото 424144
Volkswagen показала туристичну версію компактвена Caddy - фото 424141
Volkswagen показала туристичну версію компактвена Caddy - фото 424142

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Джерело: vwn-presse
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