Volkswagen показала туристичну версію компактвена Caddy

Німецький концерн Volkswagen розширює лінійку комерційного сімейства Caddy новинкою під назвою California. Нове авто змінить колишню модель Caddy Beach.

Новинка належить до категорії туристичних автомобілів і побудована на базі популярного компактвен Caddy. Кемпер отримав безліч додаткових опцій, що дозволяють перетворити автомобіль в комфортабельний будинок на колесах. Серед них – складне ліжко з високоякісним матрацом, а в ніші під ним досить місця для двох розкладних крісел і невеликого похідного столика.

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Насолоджуватися видом зоряного неба під час відпочинку дозволить великий панорамний дах. Авто оснащене світлодіодним підсвічуванням, невеликою кухнею з газовою плитою, а також кількома відділеннями для кухонного начиння. Для зберігання речей передбачений спеціальний органайзер з відділеннями на "блискавки", кожен з яких розрахований на 5 кг поклажі.

Ще однією корисною опцією, що відрізняє новинку від інших моделей сімейства, є модульний тент-намет, який кріпиться на двері багажника і дозволить організувати два спальних місця.

Новинка буде запропонована у двох варіантах, що відрізняються довжиною – 4501 і 4853 мм. Крім того, покупці зможуть вибирати між 75 і 122-сильними версіями турбодизеля TDI, а також переднім або повним приводом. У списку опцій пропонується цифрова приладова панель, розважальна система з дисплеями до 10 дюймів, а також 19 електронних "помічників" водія, включаючи напівавтоматичну систему управління Travel Assist.

Caddy California з'явиться в продажу у кінці нинішнього року, а версія з подовженою базою стане доступна на початку 2021 року.

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