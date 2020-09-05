Справжня відданість бренду: американець за своє життя купив 42 авто Volkswagen

Кілька десятків років тому цей чоловік купив собі перше авто. Ним був легендарний Volkswagen Beetle. І відтоді герой нашого матеріалу залишається відданим автомобілям з Вольфсбурга. За весь цей час він придбав 42 "Ваги".

Представництво "Фольксваген" у США розповіло про Тейлора Брайанта з міста Чарльстон штату Південна Кароліна, який є чи не найбільш відданим фанатом марки: американець придбав за все життя 42 автомобілі Volkswagen.

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Любов до марки з Вольфсбурга виникла у нього ще за шість до того, як він купив свій перший автомобіль – культовий Beetle 1961 року випуску.

Автомобільний інженер за освітою, Брайант 12 років пропрацював механіком з ремонту та обслуговуванню автомобілів Volkswagen, залишаючись при цьому відданим клієнтом марки – відтоді він змінив по кілька примірників моделей Golf, Jetta і Passat.

Чоловік – відданий фанат Volkswagen

Наразі він володіє двома седанами Jetta – 1999 і 2017 років випуску, а також універсалом Passat 2004 року випуску. Загальна кількість "Фольксвагенів", які купував Брайант, досягла 42 автомобілів. Тепер фанат Volkswagen мріє про Karmann Ghia 1967 року випуску і повнорозмірний кросовер Atlas, який забезпечить достатньо місця для двох дітей і чотирьох собак. Своїй дружині на п'яту річницю весілля Брайант подарував кабріолет Golf, а першим автомобілем для сина став седан Jetta.

Зараз у нього в гаражі кілька авто Volkswagen

"Volkswagen був першою машиною, яку я купив і, ймовірно, буде й останньою", – сказав він.

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