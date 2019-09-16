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Volkswagen показала новий логотип: що означає змінений дизайн

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Volkswagen нове лого - фото 1
Volkswagen нове лого / volkswagen-newsroom

Що робити, коли ваша репутація заплямована? Мабуть, варто докласти неймовірних зусиль, щоб довести, що ви дбаєте про своїх клієнтів. Так і Volkswagen старанно працює над тим, щоб відновити втрачену довіру.

Нагадаємо, Volkswagen був залучений у глобальний скандал з викидами, який привів до перших квартальних збитків компанії за 15 років у розмірі 2,5 млрд євро в жовтні 2015 року.

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Щоб поліпшити імідж і знову стати найбільш стійким автомобільним брендом у світі, на автосалоні у Франкфурті Volkswagen представив свій новий логотип і новий дизайн. Хоча критики і аналітики не сильно розрізняють новий і старий логотип, офіційні представники компанії стверджують, що це початок нової ери для Volkswagen.

Юрген Штакманн, член ради директорів бренду, що відповідає за продажі, маркетинг і післяпродажне обслуговування, сказав: "Формуючи новий контент і нові продукти, бренд переживає фундаментальну трансформацію в майбутнє з нейтральним балансом викидів для всіх. Зараз найкращий час, щоб нове ставлення нашого бренду стало видимим для зовнішнього світу".

Якщо ви уважно проаналізувати старий і новий логотип, можна побачити відмінності:

  • Спрощений 2D-дизайн. Компанія замінила старий пухирчастий 3D-логотип простішим 2D-логотипом для кращої інтеграції на цифрових платформах
  • W більше не торкається нижньої частини: в попередньому логотипі W торкався нижній частині круглої рамки.
Volkswagen показала новий логотип: що означає змінений дизайн - фото 355137

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Джерело: volkswagen-newsroom
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