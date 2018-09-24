Volkswagen побудував вантажний електрофургон I.D. BUZZ CARGO

У Volkswagen продовжують експлуатувати ретро-тему, поєднуючи її з узятим на електрифікацію модельного ряду курсом. Приклад цього – концептуальний вантажний фургон I.D. BUZZ CARGO.

Volkswagen активно розвиває сегмент електромобілів і не тільки серед своїх легкових моделей. Комерційні машини теж отримають електромотори, що демонструє концептуальний Volkswagen I.D. BUZZ CARGO – вантажна версія показаного раніше мікроавтобуса Volkswagen I.D. BUZZ.

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Прототип із заявленою вантажністю 800 кілограмів з батареєю максимальної місткості здатний проїжджати без підзарядки до 500 кілометрів. Але якщо така автономність не потрібна, то можна вибрати більш дешеву версію з меншим акумулятором.

Вантажний Volkswagen I.D. BUZZ CARGO / Parkers

Концепт-кар, природно, оснащений системою безпілотного водіння, а з інших сучасних розробок у нього є камери замість дзеркал заднього виду, вбудована в дах сонячна батарея, інтелектуальна система контролю за вантажами, підтримка бездротової зарядки та багато іншого.

Серійні електромобілі Volkswagen почне випускати вже у 2019 році, але підрозділ Volkswagen Commercial Vehicles почне робити електромобілі трохи пізніше. Як очікується, поява серійного автомобіля за мотивами Volkswagen I.D. BUZZ відбудеться не раніше 2022 року.

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