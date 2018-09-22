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Італійський виробник суперкарів показав перші зображення Ferrari Monza SP1 і SP2
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Італійський виробник суперкарів Ferrari оголосив про створення нової лінійки автомобілів – Icona.
Першим представником нової лінійки став спідстер Monza, представлений в одномісній (SP1) і двомісній (SP2) версіях.
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Дизайн Monza натхненний гоночними баркеттами Ferrari середини минулого століття, але технічно це одна з найдосконаліших машин в актуальному модельному ряду бренду. Кузов без вітрового скла повністю виконаний з вуглепластика, а шасі і мотор запозичені у купе 812 Superfast.
При цьому віддачу 6,5-літрового атмосферного двигуна V12 збільшили на 10 к.с. – до 810 к.с. Максимальний крутний момент виріс чисто символічно – з 718 до 719 Нм. Як і Ferrari 812 Superfast, Monza розвиває 100 км/год за 2,9 секунди, але максимальна швидкість зменшилася з 340 до 300 км/год.
У Ferrari Monza SP1 права частина салону закрита вуглепластиковою панеллю, в SP2 додані пасажирське крісло і ще один обтічник позаду нього. Приладова панель має оригінальний дизайн, хоча і самі прилади, і органи управління взяті з того ж 812 Superfast.
Ferrari побудує по сто примірників Monza SP1 і Monza SP2. Всі вони вже зарезервовані обраними клієнтами, при цьому ціни публічно не розголошуються.
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