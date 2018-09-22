Skoda оновила модель Octavia G-TEC: що змінилося

Skoda оновила свою модель Octavia G-TEC – двохпаливний варіант оснащується 1,5-літровим бензиновим TSI, який став потужнішим на 20 к.с. і дозволяє проїхати понад 480 кілометрів на стиснутому природному газі.

Хочете Skoda Octavia з економічністю дизеля, але без шильдика на TDI? Тоді вам потрібен варіант Octavia G-TEC, який здатний їздити на стиснутому природному газі.

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До рестайлінгу модифікація була доступна як ліфтбек і універсал, але після оновлення бензо-газова Skoda Octavia зберегла тільки найбільш практичний кузов.

Skoda оновила модель Octavia G-TEC / motor1

Skoda оновила модель Octavia G-TEC / motor1

Нова двохпаливна версія отримала 1,5-літровий бензиновий двигун TSI замість колишнього 1,4-літрового агрегату. Зміна мотора дозволила збільшити на 20 к.с. – до 130 к.с. – потужність, а 17,7 кілограма стиснутого природного газу в 3 композитних балонах дозволять проїхати 480 кілометрів – на 70 кілометрів більше, ніж раніше.

Skoda оновила модель Octavia G-TEC / motor1

Skoda оновила модель Octavia G-TEC / motor1

Skoda Octavia G-TEC доступна тільки в комплектаціях Active, Ambition і Style і виключно з 7-ступінчастою коробкою передач DSG.

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