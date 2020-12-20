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Volkswagen оголосив ціни на спецверсії оновленого Tiguan

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Tiguan: Respect Plus - фото 1
Tiguan: Respect Plus / team-bhp

Компанія Volkswagen анонсувала появу двох спеціальних версій оновленого Tiguan: Respect Plus вартістю 26 тисяч доларів і Status Plus за ціною 27 тисяч доларів. Обидві новинки відрізняються розширеним списком обладнання.

Виконання Respect Plus засноване на комплектації Respect, ціни на яку починаються від 26 тисяч доларів за версію з 1,4-літровим мотором TSI потужністю 150 кінських сил, автоматом і переднім приводом.

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Спецверсія додатково укомплектована теплоізоляційним лобовим склом з електропідігрівом, підігрівом форсунок омивача, салонним дзеркалом заднього виду з автозатемненням, електроскладними зовнішніми дзеркалами заднього виду з електрорегулюванням і підігрівом, а також системою Brake Assist, передніми і задніми датчиками паркування.

Крім усього перерахованого, такий Tiguan оснащений камерою заднього виду з омивачем, USB-портом Type-C для задніх пасажирів, аудіосистемою Discover Media з восьмидюймовим дисплеєм, навігацією і інтерфейсом App-Connect. На відміну від Respect Plus, для кросовера в комплектації Respect це обладнання є опціональним в пакетах Winter і Media.

Volkswagen оголосив ціни на спецверсії оновленого Tiguan - фото 439920

Volkswagen оголосив ціни на спецверсії оновленого Tiguan - фото 439921

Volkswagen оголосив ціни на спецверсії оновленого Tiguan - фото 439922

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Джерело: in.news.yahoo
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