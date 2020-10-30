В Україні помітили Volkswagen з дуже незвичайним причепом: фотофакт

У Києві сфотографували незвичайний Volkswagen Passat B5. Автомобіль привернув до себе увагу так званим причепом-половинкою – оригінальний "доважок" зроблений із задньої частини точно такого ж Passat.

Як видно на знімках, причіп ідеально вписаний в загальну картину. У нього такий же колір, як і в основної машини, а також аналогічні колеса. Крім того, схожість спостерігається з тонування і деталями на даху.

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Власник підійшов до "тюнингу" грунтовно, але це було не дарма – вийшло дуже стильно.

До слова, подібні причепи користуються популярністю в Європі та США, а ось серед українських автомобілістів подібні рішення – велика рідкість.

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