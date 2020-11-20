Доглянутий Volkswagen Golf з мільйонним пробігом продають за символічну суму

У Німеччині виставили на продаж 15-річний VW Golf, на одометрі якого – майже 1 мільйон кілометрів. Попри значний пробіг, автомобіль перебуває в хорошому стані, і оцінили його в досить символічні гроші – 850 євро.

Автомобілю-мільйоннику підшукують нового власника. Судячи з оголошення, універсал VW Golf Variant 4-го покоління проїхав 995 тисяч км, і для Volkswagen такий пробіг – велика рідкість. Найчастіше на подібний ресурс розраховані лише моделі Mercedes і Volvo (рідше – Toyota і Nissan).

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Відомо, що Golf 2005 року випуску регулярно обслуговувався, завдяки чому він добре зберігся. Зовні автомобіль виглядає на відмінно, всередині – є кілька слідів зносу, зокрема, затерте кермо і дверні карти, зате сидіння виглядають цілком "живими".

Під капотом Golf Variant – знаменитий дизель 1.9 TDI потужністю 101 к.с. Мотор також перебуває в повністю робочому стані.

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