Volkswagen обрав незвичне ім'я для нового кросовера

Volkswagen опублікував новий тизер компактного кросовера, який в модельному ряду розташується на сходинку нижче за Tiguan. У США новинка отримає назву Taos на честь міста на півночі американського штату Нью-Мексико.

Кросовер, по суті, є перелицьованою версією Skoda Karoq, продається в Китаї з 2018 року під ім'ям Tharu. Очікувалося, що з тією ж назвою він дістанеться і до інших країн.

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На затемненій фотографії видно силует автомобіля в ракурсі три чверті із заваленим дахом і задньою стійкою. Від китайської версії новинку відрізняє решітка радіатора, підкреслена тонкими діодними смугами. Крім цього, автомобіль отримає злегка змінені бампери, інший малюнок оптики і оновлений логотип.

У Китаї Volkswagen Tharu пропонують з двома бензиновими турбомоторами об'ємом 1,4 і 2,0 літра і потужністю 150 і 186 кінських сил відповідно. Пару обом моторам складають роботи. У Південній Америці кросовер з'явиться з 150-сильним мотором 1.4 TSI, і переднім приводом. Пізніше в продаж надійде версія з більш потужним двигуном 2.0.

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