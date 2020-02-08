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Volkswagen Multivan перетворили на спортивний мікроавтобус

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Volkswagen Multivan отримав спортивну версію - фото 1
Volkswagen Multivan отримав спортивну версію

Німецьке тюнінг-ательє ABT Sportsline перетворив оновлений Volkswagen T6.1 у спортивний мінівен. Для моделі у версії Multivan "Bulli" розробили обвішування з поліуретану, програму підвищення потужності двигуна, а також запропонували нові колеса.

Перероблений Volkswagen T6 показали на початку минулого року. Мінівен отримав індекс T6.1, новий дизайн передньої частини кузова та просунутий набір систем асистування. Ательє ABT Sportsline, у свою чергу, запропонував ще більше попрацювати над зовнішністю і надати їй агресії: у Multivan "Bulli" з'явилися нові накладки на решітку радіатора і бампер, передній і задній спойлери, бічні спідниці і здвоєні глушники.

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Установка амортизаційних стійок Bilstein дозволила регулювати дорожній просвіт Multivan у діапазоні від -40 до -70 міліметрів. Крім того, тюнери обіцяють скоро представити новий комплект пружин, ймовірно, жорсткіших.

Запропонована і програма доопрацювання двигуна ABT Power Performance Upgrade, за допомогою якої віддачу 150-сильного 2.0 TDI (340 Нм) доведуть до 180 сил (400 Нм), а 199-сильного (450 Нм) – до 266 (490 Нм). Крім того, для вена пропонуються комплекти коліс діаметрів 19 і 20 дюймів.

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У грудні 2019 го ABT Sportsline анонсувала програму доопрацювань для Volkswagen Touareg з двигуном від Audi SQ7. "Турбовісімку" 4.0, яка видає 421 кінську силу і 900 Нм крутного моменту, форсують до 500 сил і 970 Нм моменту, надавши гарантію на всі компоненти. Набір запропонують і для молодшого дизельного V6: замість 286 сил і 600 Нм моменту він видаватиме 330 кінських сил (650 Нм).

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Джерело: Motor
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