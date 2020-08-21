Volkswagen Golf перетворив McLaren на купу металолому

Британський суперкар McLaren 570S рожевого кольору влаштував ДТП з VW Golf прямо в центрі Лондона. При цьому на конкретній дорозі діє обмеження швидкості 32 км/год.

Напевно водій McLaren розігнався сильніше, не встиг вчасно загальмувати через погану видимість на вузькій дорозі і врізався в хетчбек Volkswagen Golf, який перетинав перехрестя. Як видно на фото, рожевому суперкару сильно дісталося.

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Передня частина істотно пошкоджена: бампер, капот, фари і крила тепер підлягають заміні. Також помітні ушкодження силової структури кузова і, можливо, передньої підвіски.

При цьому VW Golf, хоч його і не можна розглянути на фото з усіх боків, виглядає цілком цілим. Можливо, німецький хетчбек дійсно не отримав серйозних ушкоджень. Варто відзначити, що McLaren 570S коштує близько $ 200 000, а Volkswagen Golf приблизно в 10 разів менше.

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