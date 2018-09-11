Volkswagen I.D. R більше не вийде на Пайкс-Пік

Volkswagen I.D. R поки не планують вивести на гору Пайкс-Пік / motor1

У 2018 році гонка з підйому на гору Пайкс-Пік в Колорадо отримала новий рекорд – француз Ромен Дюма на електричному прототипі Volkswagen I.D. R поліпшив попереднє досягнення 8: 13.878 свого співвітчизника Себастьяна Льоба до 7: 57.148.

На жаль, рекорд навряд чи оновиться у 2019 році, тому що марка не має наміру брати участь в гонці. Глава Volkswagen Motorsport Свен Смітс підтвердив, що в наступному сезоні I.D. R не з'явиться на Пайкс-Пік.

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Volkswagen I.D. R більше не вийде на Пайкс-Пік / motor1

З точки зору маркетингу і піару в Volkswagen вважали безглуздим вдруге їхати через рік після переконливої ​​перемоги. Наразі два прототипи – гоночна машина і тестовий прототип – вирушили в турне по Європі, Північній Америці та Азії. Але можуть повернутися в гонку.

Volkswagen I.D. R більше не вийде на Пайкс-Пік / motor1

Volkswagen підкреслив, що залишилися резерви для підвищення швидкості електромобіля, так що марка має намір стежити за тим, як конкуренти намагаються побити їх рекорд. Якщо досягнення I.D. R виявиться під загрозою, то компанія може повернутися на Пайкс-Пік.

Volkswagen I.D. R більше не вийде на Пайкс-Пік / motor1

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