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Tesla запропонує покупцям "термінову доставку" в день покупки
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Намагаючись прискорити продажі електромобіля Model 3, компанія Tesla оголосила про запуск нової ініціативи під назвою "термінова доставка".
Скориставшись цією пропозицією, клієнт, що знаходиться в списку очікування Model 3, зможе в той же день забрати автомобіль.
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Чому так вийшло? Річ у тім, що у Tesla зібралася певна кількість задньопривідних автомобілів, які ніхто не замовляв. Власне, саме їх виробник і пропонує для термінової доставки.
На жаль, даних про точну кількість Tesla Model 3 RWD, які виробник готовий запропонувати в рамках нової ініціативи, немає. Але очевидно, що таких небагато.
Для деяких покупців, утомлених від багатомісячних очікувань, це може стати чудовою можливістю отримати бажаний автомобіль раніше терміну, нехай навіть його конфігурація буде трохи іншою. Що ж стосується Tesla, ця ініціатива в повній мірі відображає нестримне бажання виробника до нарощування обсягів виробництва і продажів Model 3 будь-якими можливими способами заради встановлення нових рекордів і виходу на беззбитковість.
Нагадаємо, раніше Маск неодноразово обіцяв зробити Tesla прибутковою вже за підсумками нинішнього кварталу.
Буквально минулого тижня з'явилися повідомлення про чергові виробничі проблеми і зрив термінів по Tesla Model 3 – замість плану в 6000 електромобілів на останньому тижні серпня компанія змогла зробити лише 4300 одиниць.
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