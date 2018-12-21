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Volkswagen готує до випуску електричний багі

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Багі від Volkswagen мають показати у наступному році - фото 1
Багі від Volkswagen мають показати у наступному році

Volkswagen офіційно підтвердив створення багі з електричним мотором.

Німецький автовиробник навіть уже показав перший тизер своєї незвичайної новинки.

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Раніше в англійській пресі з'явилася інформація про те, що Volkswagen планує відродити багі Meyers Manx. Але, на відміну від творчості каліфорнійської компанії, новинка буде повністю заводською моделлю.

Volkswagen уже випустив святкову листівку з силуетом нового багі. Модель побудують на платформі MEB, яку розробили для електромобілів. Словом, новий 2-місний багі буде електричним.

Так може виглядати багі від Volkswagen - фото 296804
Так може виглядати багі від Volkswagen

Очікується, що перший публічний показ багі сімейства Volkswagen I.D. відбудеться вже навесні 2019 року. Журналісти очікують прем'єри концепт-кара в березні на автосалоні в Женеві і появи серійної версії або в кінці 2019 року або на початку року 2020.

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Джерело: autocar
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