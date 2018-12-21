Lotus Evora оригінально привітав зі святами: дивіться відео

Lotus Evora привітав усіх із різдвяними святами, дрифтуючи з новорічною ялинкою на задній частині авто.

Британська компанія якимось чином упакувала ялинку в крихітний вантажний відсік Lotus Evora GT410 Sport. Водій у ролику не дбає про транспортування цього святкового хвойного дерева, дрифтуючи містом.

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Evora GT410 Sport, безумовно, зірка цього шоу, але, класичний білий Lotus Espirit з'являється в своєму первозданному вигляді. Автомобіль Lotus 72 Формули 1 також бере участь в кліпі. Evora демонструє свої робочі характеристики з великою кількістю дрифту, включаючи ковзання навколо тріо моделей Lotus, перш ніж спеціальна модель прибуде до головного будинку.

Було б цікаво дізнатися, скільки дроту і суперклею знадобиться компанії, щоб не допустити зіпсування мішури, лампочок і циліндра з емблемою Lotus, коли Lotus катався по заводському кампусу.

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