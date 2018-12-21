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Американець побудував турбореактивний Smart
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Житель штату Колорадо Білл Берг оснастив Smart реактивною установкою. Тепер крихітний сітікар може розганятися до 354 кілометрів на годину.
Зазначимо, що Smart оснастили газотурбінним двигуном від вертольота, що видає 2000 кінських сил.
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Берг уважає своє творіння "ідеальним поєднанням авіації та автомобілебудування". Турбореактивний двигун з форсажною камерою General Electric T58-GE03 дозволяє крихітці розганятися до шаленої швидкості. При цьому за п'ять хвилин Smart "спалює" близько 57 літрів палива.
Цікаво, що Бергу вдалося отримати ліцензію та номери, а це означає, що хетчбек може спокійно розсікати дорогами загального користування. На них він пересувається, використовуючи стоковий мотор, який розкручує лише передні колеса.
Торік британський інженер Том Бегнелл показав скутер для людей з інвалідністю, оснащений реактивним двигуном. Агрегат Бегнелл розробив самостійно, виготовивши унікальну камеру згоряння та додавши до конструкції турбонагнітач від вантажівки.
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