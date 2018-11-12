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Оновлений пікап Mitsubishi L200 отримав 2400 змін
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У столиці Таїланду Бангкоку представили оновлений пікап Mitsubishi L200. Дебют машини присвятили 40-річчю з моменту випуску першого екземпляра моделі.
Обсяг доробок помітно перевищує простий рестайлінг: у конструкцію внесено 2400 змін, серед яких є дуже серйозні. Прем'єра машини відбулася через три роки після виходу моделі четвертого покоління.
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Передок пікапа тепер оформлений у новому фірмовому стилі Dynamic Shield, який раніше вже обкатали на кросовері Eclipse Cross і мінівені Xpander. Оптика виконана у два "поверхи": вузька верхня секція з головним світлом і ходовими вогнями, плюс великі протитуманні фари внизу, суміщені з "поворотниками".
Змінено і задню частину: ліхтарі отримали менш хитромудру, незграбну форму. Але свою найбільш упізнавану рису пікап від Mitsubishi зберіг: це округлений похилий роз'єм між кабіною і вантажною платформою на машинах з подвійною кабіною.
Серед численних точкових змін конструкції – передні гальма зі збільшеними дисками та більш потужними супортами, а також збільшені задні амортизатори, які повинні поліпшити плавність ходу.
Заслужений турбодизель 4D56 об'ємом 2,5 літра і потужністю 136 сил відправлений у відставку. Тепер L200 у залежності від конкретного ринку буде пропонуватися з двома моторами: або старим бензиновим атмосферником 2.4 потужністю 128 кінських сил, або новим турбодизелем 4N15 об'ємом 2,4 літра і потужністю 181 сила.
Зміни в інтер'єрі незначні: центральний підлокітник і накладки навколо важеля коробки передач обшиті шкірзамінником з симпатичною прострочкою, а накладки на дверях стали товщі, м'якші і теж отримали прострочку.
Після рестайлінгу L200 отримає шестиступеневий "автомат" замість п'ятиступінчастого. Покупці як і раніше зможуть вибирати між автоматичною коробкою і шестиступінчастою "механікою".
Система повного приводу і раніше буде пропонуватися у двох варіантах. Базовою залишиться Easy Select з жорстким підключенням передньої осі. А ось конструкцію просунутої трансмісії Super Select змінили. У неї залишиться міжосьовий диференціал, що дозволяє користуватися повним приводом і на сухому асфальті, але розподіл моменту по осях зміниться з половинного на 40:60 на користь задньої осі. Новий варіант трансмісії називається Super Select 4WD-II. Можливість замовити блокування заднього диференціала збережеться.
Управління трансмісією Super Select 4WD-II, як і раніше буде здійснюватися електроприводом, за допомогою поворотної шайби на центральному тунелі. А от щодо базової раздатки Easy Select даних у нас поки немає: можливо, шайба буде за доплату, а базові машини збережуть звичний важіль. Зате точно відомо, що нові машини отримають систему допомоги спуску з гори і селектор позашляхових режимів системи стабілізації ("гравій", "бруд/сніг", "пісок", "гірська місцевість").
Чи не найголовнішим нововведенням є електронні помічники водія. Тепер у L200 є повний набір електроніки, яка покликана його страхувати: система контролю сліпих зон, система автогальмування (розпізнає машини і пішоходів), система запобігання випадковому прискоренню (подає сигнал, якщо на шляху є перешкода, а водій натиснув на газ), система допомоги при виїзді зі стоянки заднім ходом, комплекс камер кругового огляду і автомат перемикання дальнього світла.
Найближчим часом оновлений L200 надійде в продаж в Таїланді та інших країнах Південно-східної Азії.
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