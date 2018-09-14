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Volkswagen більше не буде випускати легендарного Beetle

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Легендарне німецьке авто більше не будуть випускати - фото 1
Легендарне німецьке авто більше не будуть випускати / HEvCars

Останній Beetle компанії Volkswagen зійде з конвеєра у липні 2019 році на заводі Мексики.

Про те, що компанія Volkswagen припинить виробництво шалено популярного автомобіля Beetle стало відомо у четвер, 13 вересня.

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Зауважимо, що про ймовірне припинення випуску "Жука" було оголошено ще в березні, але після цього почали ширитися чутки про те, що культове авто продовжать випускати.

З 2019 року Volkswagen Beetle перестануть випускати - фото 275989
З 2019 року Volkswagen Beetle перестануть випускати / Bring a Trailer

Глава американської філії Хінріх Вебкен зазначив, що не можна повністю виключати того факту, що колись виробництво Beetle відновиться. Наразі відповідних планів немає, тому він просто додав: "Ніколи не говори ніколи".

У 2003 році було припинене виробництво оригінального Beetle. Відтоді світ побачила оновлена модель – New Beetle. За формою вона нагадувала легендарний західнонімецький автомобіль післявоєнних часів.

Volkswagen Beetle випускали з 1938 року - фото 275991
Volkswagen Beetle випускали з 1938 року / LongRoom

Коротко про Volkswagen Beetle

Це легкове авто, яке випускалося німецькою компанією Volkswagen AG з 1938 року по 2003 рік. Зазначимо, що це наймасовіше авто в історії, яке виготовлялося без перегляду базової конструкції. Загалом було випущено 21 529 464 автомобілі.

Створення такої машини просував Адольф Гітлер. Він захотів, щоб автомобільний виробник створив машину для німецької нації: міцну та надійну, і щоб вона коштувала не більше 1000 рейхсмарок. Саму ж ідею йому підкинув відомий конструктор Фердинанд Порше.

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Джерело: AFP
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