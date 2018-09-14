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Volkswagen більше не буде випускати легендарного Beetle
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Останній Beetle компанії Volkswagen зійде з конвеєра у липні 2019 році на заводі Мексики.
Про те, що компанія Volkswagen припинить виробництво шалено популярного автомобіля Beetle стало відомо у четвер, 13 вересня.
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Зауважимо, що про ймовірне припинення випуску "Жука" було оголошено ще в березні, але після цього почали ширитися чутки про те, що культове авто продовжать випускати.
Глава американської філії Хінріх Вебкен зазначив, що не можна повністю виключати того факту, що колись виробництво Beetle відновиться. Наразі відповідних планів немає, тому він просто додав: "Ніколи не говори ніколи".
У 2003 році було припинене виробництво оригінального Beetle. Відтоді світ побачила оновлена модель – New Beetle. За формою вона нагадувала легендарний західнонімецький автомобіль післявоєнних часів.
Коротко про Volkswagen Beetle
Це легкове авто, яке випускалося німецькою компанією Volkswagen AG з 1938 року по 2003 рік. Зазначимо, що це наймасовіше авто в історії, яке виготовлялося без перегляду базової конструкції. Загалом було випущено 21 529 464 автомобілі.
Створення такої машини просував Адольф Гітлер. Він захотів, щоб автомобільний виробник створив машину для німецької нації: міцну та надійну, і щоб вона коштувала не більше 1000 рейхсмарок. Саму ж ідею йому підкинув відомий конструктор Фердинанд Порше.
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