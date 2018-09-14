Brexit завадить британським водіям їздити Європою

У Великобританії водіям потрібно буде виробляти міжнародні права для подорожей Європою / Driver Require

Чинні "права" будуть недійсні на континентальній частині Європи.

У британських водіїв виникнуть труднощі при поїздках до континентальної Європи після Brexit, якщо влада країни не домовиться з Євросоюзом.

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Проблема в тому, що вихід з Євросоюзу означатиме, що водійські посвідчення Великобританії не будуть визнані іншою частиною Європи. Для поїздок на континент англійцям доведеться отримувати міжнародні "права", які коштують грошей і отримати їх можна не скрізь.

Водіям з Великобританії потрібно буде отримати міжнародні права / Motoring Research

Одночасно з цим у водіїв континентальної частини Європи подібних труднощів не виникне, оскільки їх "права" як і раніше будуть дійсними у Великобританії.

За оцінками експертів, Brexit призведе до необхідності видачі в Великобританії від 100 000 до 7 000 000 міжнародних водійських посвідчень, які діють тільки рік.

Наразі британським водіям не потрібні додаткові документи для поїздок Європою, але міжнародне посвідчення водія необхідне або рекомендоване в більш ніж 140 країнах, включаючи Японію, Бразилію, Гонконг і деякі штати США.

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