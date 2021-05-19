Volkswagen Beetle 70-х років перетворили в атмосферний дім на колесах

Американець Ллойд Сміт переобладнав Volkswagen Beetle 1969 року на затишний кемпер. Його особливість в тому, що він недорогий і його можна помістити в звичайному гаражі.

У 1970-х в штаті Каліфорнія Volkswagen запустив рекламу набору Super Bugger, який пропонував перетворення класичного Beetle на крихітний кемпер. Побачивши в 1977 році це оголошення, чоловік вирішив створити зі своєї машини автобудинок, пише Motor1.

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Єдине, що зовні виглядає як оригінальний Beetle – це капот, який функціонує, як простір для зберігання. Решта – це старомодний невеликий кемпер. Інтер'єр теж з 1970-х. Підлога вкрита коричнево-бежевим килимом. На стінах дерев'яна вагонка, а штори покриті візерунками, які так любили в ті часи. У стелі можна відкрити невеликий люк, який дозволить трохи провентилювати салон.

У салоні також є крихітна раковина і поверхня для готування. Немає сучасної інформаційно-розважальної системи, але за розваги відповідає AM / FM радіо. Тут можна спати двом людям, але це буде трохи тісно.

Цей Super Bugger має 1,6-літровий двигун від Super Beetle 1973 року, який працює у парі з чотириступінчастою механікою. Модифікована підвіска підтримує додаткову вагу кемпера.

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