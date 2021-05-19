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Дивіться, як виглядає наймиліший кемпер у світі на базі маленького електрокара Microlino

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Кемпер на базі електрокара Microlino - фото 1
Кемпер на базі електрокара Microlino / motor1

Турецький дизайнер Озан Каїкчі представив концепт крихітного будинку на колесах, побудованого на базі електрокара Microlino. Кемпер привертає увагу своїм милим виглядом і творчим використанням простору.

Автобудинок розрахований на двох осіб, що ідеально підходить для романтичних невеликих подорожей, пише Motor1. Попри малі розміри, концепт Microlino Camper оснащений надувним наметом спереду і невеликою портативною кухнею ззаду, яка складається, коли не використовується. У нього є навіть пара розкладних стільців, якими можна користуватися на відкритому повітрі.

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Зараз знайти і придбати такий кемпер буде неможливо, позаяк сам електромобіль Microlino повинен вийти тільки в кінці 2021 року. Як запевняє виробник, проїжджати ця крихітка зможе 200 кілометрів на одному заряду. А зарядити автомобіль повністю можна за 4 години від звичайної розетки. Машина розвиватиме максимальну швидкість 90 кілометрів на годину.

Дивіться, як виглядає наймиліший кемпер у світі на базі маленького електрокара Microlino - фото 460088

Дивіться, як виглядає наймиліший кемпер у світі на базі маленького електрокара Microlino - фото 460089

Дивіться, як виглядає наймиліший кемпер у світі на базі маленького електрокара Microlino - фото 460090

Дивіться, як виглядає наймиліший кемпер у світі на базі маленького електрокара Microlino - фото 460091

Дивіться, як виглядає наймиліший кемпер у світі на базі маленького електрокара Microlino - фото 460092

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