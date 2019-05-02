Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів День матері

Volkswagen Amarok перетворили на широченний двометровий позашляховик

  • 22
Volkswagen Amarok отримав низку доопрацювань - фото 1
Volkswagen Amarok отримав низку доопрацювань

Німецьке тюнінг-ательє Delta4x4 підготувало екстремальний варіант пікапа Volkswagen Amarok. Автомобіль став на 200 міліметрів ширшим, а його висота збільшилася на 250 міліметрів (до 2154 і 2084 міліметрів відповідно).

Пікап отримав 10-сантиметровий "ліфт", а також набір позашляхових пружин і амортизаторів Bilstein, які роблять автомобіль вищим ще на чотири сантиметри. Крім того, Amarok оснастили 20-дюймовими дисками з алюмінієвого сплаву і 35-дюймовими "зубастими" покришками Cooper. Завдяки їм висота машини збільшиться ще на 10 сантиметрів.

І ще: Тепер ще потужніший: американці удосконалили Hummer H1

Також для машини можна замовити комплект 33-дюймових шин Yokohama, який обійдеться у 4500 євро (разом з дисками).

Додатково новинка має масивні розширювачі колісних арок, силовий бампер з додатковим освітленням, світлодіодну "люстру" і чорно-червоне матове забарвлення кузова.

Volkswagen Amarok перетворили на широченний двометровий позашляховик - фото 325220

Volkswagen Amarok перетворили на широченний двометровий позашляховик - фото 325221

Volkswagen Amarok перетворили на широченний двометровий позашляховик - фото 325222

Volkswagen Amarok перетворили на широченний двометровий позашляховик - фото 325223

Volkswagen Amarok перетворили на широченний двометровий позашляховик - фото 325224

Volkswagen Amarok перетворили на широченний двометровий позашляховик - фото 325225

В сумі доопрацювання Delta4x4 обійдуться у 8,3 тисячі євро.

Читайте також: Фотошпигуни зняли унікальний Grand Tourer від McLaren

Джерело: Motor
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові фільми травня 2019: найкращі прем'єри місяця
  • 30 квітня, 14:15
  • 459
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 280
Моделі 90-х: як змінилася спекотна красуня Шерон Стоун (18+)
  • 30 квітня, 16:21
  • 1868
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології