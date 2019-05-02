Volkswagen Amarok перетворили на широченний двометровий позашляховик

Німецьке тюнінг-ательє Delta4x4 підготувало екстремальний варіант пікапа Volkswagen Amarok. Автомобіль став на 200 міліметрів ширшим, а його висота збільшилася на 250 міліметрів (до 2154 і 2084 міліметрів відповідно).

Пікап отримав 10-сантиметровий "ліфт", а також набір позашляхових пружин і амортизаторів Bilstein, які роблять автомобіль вищим ще на чотири сантиметри. Крім того, Amarok оснастили 20-дюймовими дисками з алюмінієвого сплаву і 35-дюймовими "зубастими" покришками Cooper. Завдяки їм висота машини збільшиться ще на 10 сантиметрів.

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Також для машини можна замовити комплект 33-дюймових шин Yokohama, який обійдеться у 4500 євро (разом з дисками).

Додатково новинка має масивні розширювачі колісних арок, силовий бампер з додатковим освітленням, світлодіодну "люстру" і чорно-червоне матове забарвлення кузова.

В сумі доопрацювання Delta4x4 обійдуться у 8,3 тисячі євро.

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