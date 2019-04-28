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Тепер ще потужніший: американці удосконалили Hummer H1
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Американське ательє Mil-Spec Automotive (MSA) побудувало шостий екземпляр рестомода на базі Hummer H1. Він стане частиною серії Launch Edition, до якої увійдуть 12 автомобілів.
Для позашляховика розробили пневмопідвіску з автоматичною підтримкою висоти дорожнього просвіту і пофарбували його в поєднання трьох відтінків чорного.
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Натхненням для MSA #006 став Hummer під номером "два", оснащений подвійною пневмосистемою. Новинку укомплектували пневматичними стійками другого покоління, у яких з'явилася функція вирівнювання висоти дорожнього просвіту. Кузов "хардтоп" кольору Deep Sky Back поєднується з темним салоном: він оброблений шкірою, а просточка зроблена за допомогою лазера.
Всі рестомоди Mil-Spec Automotive оснащує модернізованим дизелем Duramax з віддачею 510 кінських сил і 1356 Нм крутного моменту. За додаткову плату покупцеві позашляховика доступна дворівнева програма чіп-тюнінгу. З місця до 60 миль на годину (96 кілометрів на годину) Hummer з таким мотором розганяється за 6,8 секунди. Максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 169 кілометрів на годину.
Перший екземпляр позашляховика серії Launch Edition компанія використовує в рекламних цілях і для тест-драйвів ЗМІ, другий був зібраний за спецзамовленням і укомплектований посиленими кевларом кузовними панелями. Машина під номером 003 отримала спортивний вихлоп з теплоізоляційним покриттям, двоступеневу раздатку, посилені приводні вали і той же двигун 6.6 V8. Четвертий Hummer оснастили 40-дюймовими покришками і дахом з авіаційного алюмінію, а п'ятий – пневматичними блокуваннями ARB Air Locker в обох мостах і автоматичною підкачкою коліс.
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