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Фотошпигуни зняли унікальний Grand Tourer від McLaren

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Автомобіль більш елегантний і краще підходить для дальніх поїздок - фото 1
Автомобіль більш елегантний і краще підходить для дальніх поїздок / Top Speed

Днями McLaren представив перший тизер моделі Grand Tourer, і ось тепер ми може поглянути ще раз на нові зображення суперкара британської марки.

Зовнішність McLaren GT виразно нагадує 570GT, проте модель виглядає чистішою в плані дизайну, з менш агресивним спойлером, менш складним дизайном дверей і задніх крил.

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Автомобіль більш елегантний і краще підходить для дальніх поїздок. За словами генерального директора McLaren Майка Флевітта, модель має поєднувати в собі змагальний рівень продуктивності з можливістю зручно перетинати континент.

Очікується, що під капотом новинки буде 3,8-літровий мотор V8 з подвійним турбонаддувом від британської компанії, який розвиває 562 кінських сили і 600 Нм крутного моменту: такий самий встановлюють і на 570GT, але не виключено, що для нової моделі двигун зроблять ще більш потужним.

Фотошпигуни зняли унікальний Grand Tourer від McLaren - фото 324601

Фотошпигуни зняли унікальний Grand Tourer від McLaren - фото 324602

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Джерело: carscoops
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