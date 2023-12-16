Волинянин зліпив 6-метрового сніговика-гіганта на городі

19-річний Андрій Мороз із села Бихів Камінь-Каширського району на Волині зліпив сніговика. Висота снігового гіганта 6 метрів і 15 сантиметрів.

Андрій ліпив сніговика шість днів. На найвищу його частину лазив по драбині. Про це хлопець повідомив у своєму інстаграмі.

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За словами хлопця, йому доводилося працювати і вночі, щоб підлаштуватися під погоду. Спочатку ліпив маленькі частини, чекав, коли вони підмерзнуть, а тоді продовжував створювати снігову скульптуру.

Сніговика "поставив" на городі біля хати. Коли не вистачало снігу, возив його з дороги причепом з мотоблока. Ліпити сніговика трохи допомагав менший брат, решту – сам.

Для того, щоб зліпити такого великого сніговика, то нижній шар укріпив опалубкою, щоб конструкція трималася і не розвалювалася. Робив снігові блоки та складав їх до купи, як цеглинки, – розповів волинянин.

Свого сніговика Андрій Мороз на внесення рекорду не подавав. Каже, що ідея зліпити його виникла для того, щоб здобути популярності в соцмережах.

Хлопець закінчив вище професійне училище за спеціальністю столяр. Будівничого досвіду ще не мав.

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