Дивіться трейлер аж ніяк не толерантної комедії "Уроки толерантності"

Вийшов трейлер фільму "Уроки толерантності" від режисера Аркадія Непиталюка. Комедія, яка вийде на великі екрани 14 лютого наступного року, – кінематографічна адаптація п'єси Ігоря Білиця "Гей-парад".

Сюжет розповідає про родину Найдюків, яка вирішила взяти участь в державній програмі євроінтеграції "Уроки толерантності". Умовою отримання пільг є те, що в їхньому будинку повинен прожити представник ЛГБТ-спільноти.

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Головний герой, гей Вася, зіграний актором театру та кіно Акмалом Гурєзовим, вносить розлад у світосприйняття родини, яка дотепер ставилася до геїв з упередженням.

Творці фільму вказують, що через сатиру та гостре висміювання спробують допомогти суспільству реагувати спокійніше на незрозумілі речі, сприяти терпимості, порозумінню, визнанню власних помилок та переоцінці цінностей.

Уроки толерантності: дивіться трейлер комедії

У фільмі також зіграли Олена Узлюк, Олександр Піскунов, Олександр Ярема, Кароліна Мруга, Борис Георгієвський, Ніна Набока.

Нагадаємо, що Аркадій Непиталюк вже відомий фільмами про нетолерантність, такими як "Кров'янка" та "Int. Kitchen. Night". Також він режисер "Припутнів", "11 дітей з Моршина", а також комедійної короткометражки "ГКЧП".

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