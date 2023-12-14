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Tesla відкликає понад 2 мільйони автомобілів: що стало причиною
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Після дворічного розслідування, проведеного Національною адміністрацією безпеки дорожнього руху (NHTSA), Tesla відкличе понад 2 мільйони автомобілів. Це зроблять задля розв'язання проблеми з безпекою автопілота, згідно з новими документами NHTSA.
Виправлення будуть видані власникам безплатно через бездротове (OTA) оновлення, щоб додати функції, які гарантують, що водії будуть уважними під час використання суперечливої системи допомоги водієві від Tesla. Це стосується всіх поточних електромобілів Tesla, створених з моменту запуску Autopilot у 2015 році, включаючи Model 3, Model Y, Model S і Model X.
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"Виправлення включатиме додаткові елементи керування та попередження на додаток до тих, що вже існують на відповідних транспортних засобах, щоб ще більше заохотити водія дотримуватися своєї безперервної відповідальності за кермом, коли залучена система Autosteer", – йдеться в документі NHTSA.
У документі зазначається, що хоча Автопілот (зокрема, його компонент Autosteer) має кілька засобів контролю, які допомагають водіям бути уважними, їх не завжди достатньо.
"За певних обставин, коли залучена функція Autosteer, видимість і обсяг елементів керування можуть бути недостатніми для запобігання зловживанню водієм функцією допомоги водієві рівня 2 за стандартом SAE", – йдеться в документі.
Це, своєю чергою, може призвести до "підвищеного ризику зіткнення". Tesla зобов'язали усунути недоліки в системі моніторингу водія.
Засіб включатиме додаткові елементи управління і попередження до тих, які вже існують на відповідних автомобілях, щоб ще більше заохотити водія дотримуватися своєї безперервної відповідальності за водіння, коли залучена система Autosteer, що охоплює тримання рук на кермі і увагу до проїжджої частини,
– йдеться в документі.
Автомобілі Tesla мають пройти оновлення / Фото freepik
Це включатиме більш помітні візуальні попередження, що полегшить ввімкнення та вимкнення Autosteer, а також можливе відсторонення від Autosteer, якщо водій не буде поводитися відповідально на постійній основі.
У листі до NHTSA компанія Tesla визнала це розпорядження і повідомила, що випустить необхідне виправлення.
"Tesla випустить бездротове (OTA) оновлення програмного забезпечення, безплатне. Очікується, що листи-повідомлення власникам будуть надіслані поштою 10 лютого 2024 року".
Припис стосується 2 031 220 автомобілів, хоча моделі, які пішли у виробництво після 7 грудня, вже матимуть оновлення.
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У серпні минулого року NHTSA заявила, що розпочинає розслідування щодо автопілота після 11 аварій з припаркованими автомобілями служб швидкого реагування з 2018 року, в результаті яких 17 людей отримали поранення і одна людина загинула. У листі до Tesla, надісланому невдовзі після цього, регулятор попросив надати детальну документацію про те, як працює система допомоги водієві. Зокрема, він хотів знати, як вона гарантує, що людина-водій не відволікатиметься від дороги під час роботи автопілота, і чи існують обмеження на її використання.
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