Вокер, техаський рейнджер: дивіться, хто замінить Чака Норріса у перезапуску серіалу

Якщо ви фанатіли від популярного у 90-х серіалу "Вокер, техаський рейнджер", то у нас є одна хороша новина: планується його перезапуск. І не дуже хороша: Чак Норріс не гратиме в ньому. Дізнайтесь, хто ж замінить легенду!

Студія CBS готує перезапуск серіалу "Вокер, техаський рейнджер".

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Повідомляється, що Чака Норріса, виконавця головної ролі в оригінальному проєкті, замінить актор Джаред Падалекі, відомий завдяки ролі Сема Вінчестера у серіалі "Надприродне".

In TV reboot news: #JaredPadalecki is set to star in the remake of the classic #ChuckNorris show #walkertexasranger. CBS & the CW are both in the mix to be home to the series. Thoughts? Please leave a comment below! pic.twitter.com/J9HInp09sA — Geeks + Gamers (@GeeksGamersCom) September 23, 2019

У перезапуску розкажуть історію Вокера після того, як він закінчив працювати під прикриттям. Повідомляється, що його новим напарником буде перша в історії жінка-рейнджер. Решту подробиць перезапуску поки тримають у таємниці.

Нагадаємо, оригінальний серіал з Чаком Норрісом виходив на екрани з 1993 по 2001 роки.

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