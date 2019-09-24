Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибір матері День вчителя

Вокер, техаський рейнджер: дивіться, хто замінить Чака Норріса у перезапуску серіалу

  • 21
Чак Норріс не зніматиметься у перезапуску популярного серіалу - фото 1
Чак Норріс не зніматиметься у перезапуску популярного серіалу

Якщо ви фанатіли від популярного у 90-х серіалу "Вокер, техаський рейнджер", то у нас є одна хороша новина: планується його перезапуск. І не дуже хороша: Чак Норріс не гратиме в ньому. Дізнайтесь, хто ж замінить легенду!

Студія CBS готує перезапуск серіалу "Вокер, техаський рейнджер".

І ще: Кумедна статистика: скільки випили кави герої серіалу Друзі

Повідомляється, що Чака Норріса, виконавця головної ролі в оригінальному проєкті, замінить актор Джаред Падалекі, відомий завдяки ролі Сема Вінчестера у серіалі "Надприродне".

У перезапуску розкажуть історію Вокера після того, як він закінчив працювати під прикриттям. Повідомляється, що його новим напарником буде перша в історії жінка-рейнджер. Решту подробиць перезапуску поки тримають у таємниці.

Нагадаємо, оригінальний серіал з Чаком Норрісом виходив на екрани з 1993 по 2001 роки.

Читайте також: Чотири крутих серіали з високим рейтингом

Джерело: Variety
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: Ксенія Мішина – спокуслива зірка серіалу Кріпосна та шоу Танці з зірками
  • 22 вересня, 17:10
  • 1234
Страви з грибами: найкращі рецепти з фото
  • 21 вересня, 16:11
  • 2462
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1775056
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз