Чотири крутих серіали з високим рейтингом

Усі ми дуже любимо серіали, адже сьогодні вони не поступаються кіно за багатьма параметрами. Зібрали для вас добірку гідних картин!

Хорас і Піт

Сюжет розповідає про нью-йоркський паб, яким вже сотню років володіє сімейство Віттелів. За традицією дітей чоловічої статі в цій родині називали Хорас і Піт. На честь них і названо заклад. Ось і цим пабом сьогодні заправляють брати Хорас і Піт. Вони різні: Хорас стриманий і діловитий, Піт – забіяка. Фішка закладу в тому, що в ньому подають тільки один сорт пива і той нещадно розбавляють.

Чорне дзеркало

Чорне дзеркало – це монітор комп'ютера, дисплей смартфона або екран телевізора. Серіал розповідає про те, як сучасні технології змінили світ і нас разом з ним. Про почуття і емоції людей, життя яких вмістилося в маленький чорний екран. Кожна серія – окремий сюжет.

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Еш проти Зловісних мерців

Еш намагається забути про нашестя мерців. Минуло вже тридцять років, він погладшав, отримав друге підборіддя, працює в магазині. Випивка і випадкові зв'язки складають його дозвілля. Він хоче повісити на цвях свій дробовик і стареньку бензопилу. Але ні.

Лікарня Нікербокер

Дія серіалу розгортається на початку ХХ століття в Нью-Йорку. Співробітники лікарні Нікербокер намагаються допомагати своїм пацієнтам, іноді використовуючи експериментальні, не до кінця випробувані методи. Ще немає УЗД, що не винайдено томографію, пацієнти ходять без бахіл.

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