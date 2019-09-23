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Кумедна статистика: скільки випили кави герої серіалу Друзі

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Герої серіалу Друзі випили дуже багато кави - фото 1
Герої серіалу Друзі випили дуже багато кави

22 вересня на екрани вийшла перша серія улюбленого культового серіалу "Друзі", на якому виросло не одне покоління. Ентузіасти не лише розібрали його на цитати, а й вирішили підбити цікаву статистику. Зокрема, мова піде про їжу та каву, які герої спожили за всі сезони.

На честь 25-річчя культового серіалу "Друзі" фанати підрахували, скільки чашок кави випили герої за десять сезонів проекту.

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Як виявилося, за весь час, що друзі провели в кав'ярні Central Perk, вони випили 1154 чашки кави.

Найбільше кави випила Фібі - фото 356870
Найбільше кави випила Фібі

При цьому найбільше напоїв замовляла Фібі – на її рахунку 227 чашок кави. На другому місці Чендлер – він випив 212 чашок. А найменше пила каву Рейчел – 138 чашок. При цьому вважається, що мода на каву без кофеїну в Нью-Йорку з'явилася завдяки Моніці та Рейчел, які постійно її пили.

Усього за десять сезонів Росс, Моніка, Рейчел, Джої, Чендлер і Фібі з'їли 152 страви, крім тієї їжі, яка просто була на тарілках і не була з'їдена. Серед них – 13 піц, 30 сендвічів, 42 бейглів, 8 порцій китайської їжі, 13 тостів, 3 бургери та 2 порції спагеті.

Це цікаво: 10 найприкольніших цитат Чендлера Бінга із серіалу ДРУЗІ

Джерело: Huffpost
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