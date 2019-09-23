Кумедна статистика: скільки випили кави герої серіалу Друзі

22 вересня на екрани вийшла перша серія улюбленого культового серіалу "Друзі", на якому виросло не одне покоління. Ентузіасти не лише розібрали його на цитати, а й вирішили підбити цікаву статистику. Зокрема, мова піде про їжу та каву, які герої спожили за всі сезони.

На честь 25-річчя культового серіалу "Друзі" фанати підрахували, скільки чашок кави випили герої за десять сезонів проекту.

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Як виявилося, за весь час, що друзі провели в кав'ярні Central Perk, вони випили 1154 чашки кави.

Найбільше кави випила Фібі

При цьому найбільше напоїв замовляла Фібі – на її рахунку 227 чашок кави. На другому місці Чендлер – він випив 212 чашок. А найменше пила каву Рейчел – 138 чашок. При цьому вважається, що мода на каву без кофеїну в Нью-Йорку з'явилася завдяки Моніці та Рейчел, які постійно її пили.

Усього за десять сезонів Росс, Моніка, Рейчел, Джої, Чендлер і Фібі з'їли 152 страви, крім тієї їжі, яка просто була на тарілках і не була з'їдена. Серед них – 13 піц, 30 сендвічів, 42 бейглів, 8 порцій китайської їжі, 13 тостів, 3 бургери та 2 порції спагеті.

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