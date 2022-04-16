Мережа в захваті від Патрона: ДСНС показали ілюстрації сміливого песика

Державна служба України з надзвичайних ситуацій оприлюднила роботи талановитих художників, які зображають пса Патрона, який допомагає рятувальникам. Оцініть чудові малюнки!

Українці – неймовірні! На цей раз обдаровані ілюстратори надихнулися історією пса Патрона та зробили його головним героєм своїх робіт.

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Сміливий малюк Патрон допомагає розміновувати України – "великі герої не обов'язково великі", прокоментували в ДСНС. Також вони закликали вірити у свої сили, у наших захисників, у нашу Перемогу!

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