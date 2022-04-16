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війна

Мережа в захваті від Патрона: ДСНС показали ілюстрації сміливого песика

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Мережа в захваті від Патрона: ДСНС показали ілюстрації сміливого песика - фото 1

Державна служба України з надзвичайних ситуацій оприлюднила роботи талановитих художників, які зображають пса Патрона, який допомагає рятувальникам. Оцініть чудові малюнки!

Українці – неймовірні! На цей раз обдаровані ілюстратори надихнулися історією пса Патрона та зробили його головним героєм своїх робіт.

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Сміливий малюк Патрон допомагає розміновувати України – "великі герої не обов'язково великі", прокоментували в ДСНС. Також вони закликали вірити у свої сили, у наших захисників, у нашу Перемогу!

Мережа в захваті від Патрона: ДСНС показали ілюстрації сміливого песика - фото 503338
Мережа в захваті від Патрона: ДСНС показали ілюстрації сміливого песика - фото 503339
Мережа в захваті від Патрона: ДСНС показали ілюстрації сміливого песика - фото 503327
Мережа в захваті від Патрона: ДСНС показали ілюстрації сміливого песика - фото 503328
Мережа в захваті від Патрона: ДСНС показали ілюстрації сміливого песика - фото 503329
Мережа в захваті від Патрона: ДСНС показали ілюстрації сміливого песика - фото 503330
Мережа в захваті від Патрона: ДСНС показали ілюстрації сміливого песика - фото 503331
Мережа в захваті від Патрона: ДСНС показали ілюстрації сміливого песика - фото 503332
Мережа в захваті від Патрона: ДСНС показали ілюстрації сміливого песика - фото 503333
Мережа в захваті від Патрона: ДСНС показали ілюстрації сміливого песика - фото 503334
Мережа в захваті від Патрона: ДСНС показали ілюстрації сміливого песика - фото 503335
Мережа в захваті від Патрона: ДСНС показали ілюстрації сміливого песика - фото 503336

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