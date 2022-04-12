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війна

Vogue Czechoslovakia вперше випустив номер без фото на обкладинці

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Vogue Czechoslovakia - фото 1
Vogue Czechoslovakia / instagram

Журнал Vogue Czechoslovakia вперше вийде без жодного фото на обкладинці. Таким чином модний глянець продовжує підтримувати українців у війні за незалежність і свободу.

Так, дизайнери запропонували 3 різні варіанти обкладинки травневого випуску Vogue Czechoslovakia, помістивши на неї лише короткі цитати. Текст розмістили поверх блакитного фону, а напис "Vogue" виділили жовтим кольором.

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Свинцеві небеса, зруйновані міста та плач дітей. Травневий номер Vogue CS був підготовлений у співпраці з командою Vogue Україна, друкована версія якого призупинена через військові дії, – йдеться у підписі до фото.

Редактори висловили своє захоплення чоловікам України та їхнім жінкам, які змушені були тікати від окупації та нападу російських фашистів. Щоб продемонструвати свою солідарність, на одному з варіантів обкладинки написали: "Живи, Україно".

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На другій опублікованій обкладинці закликали проявити емпатію до українців та всіма силами допомагати емігрантам і надалі.

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На третій та останній обкладинці написали: "Як ти зараз почуваєшся?" Читачам натякнули, що під час війни немає "правильних" та "неправильних" дій.

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