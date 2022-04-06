Поза стандартами: вийшов спецвипуск Playboy про війну в Україні

Журнал Playboy Ukraine презентував спецвипуск поза своїми звичайними стандартами, який присвячений війні в Україні. Творці вирішили показати всьому світу, яка сильна та незалежна українська нація, а всі отримані кошти направлять на потреби постраждалих через вторгнення окупантів.

Журнал Playboy Ukraine понад 15 років підтверджував красу та незрівнянність українок, але з приходом російських військових та початком війни вирішив змінити формат для спецвипуску.

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Сьогодні в нашу країну прийшла війна. І єдине бажання зараз – перемога. Єдине, про що хочеться кричати, – про безжальні воєнні реалії. Їх має побачити весь світ. Тепер Playboy Ukraine покаже іншу сторону свободи – справжню незалежність цілої нації. Героїчність захисників України, сміливість українців надихнули нас створити цей спецвипуск, – наголошують у виданні.

Журнал хоче показати всьому світу криваву та нищівну війну в Україні, яку необхідно зупинити. А також жагу до перемоги, сміливість та страждання українців.

Поки можна придбати лише інтернет-версію спецвипуску, а його вартість обирає кожен самостійно. Всі отримані кошти спрямують на забезпечення лікарень, придбання автомобілів для швидкої та гуманітарну допомогу.

Друковану версію ви отримаєте після нашої перемоги. Ми в цьому ні на мить не сумніваємось!, – зазначають творці.

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