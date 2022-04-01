Героїчний Маріуполь потрапив на обкладинку британського тижневика The Guardian Weekly

Відоме британське видання The Guardian вийшло з обкладинкою, яку проілюструвала українська художниця Маша Фоя. Дівчина передала весь той жах, який відбувається цими днями у Маріуполі.

Так, квітневий номер британського тижневика The Guardian Weekly випустили з обкладинкою, яку намалювала українська художниця Маша Фоя. Дівчина постаралася показати на ілюстрації весь біль, який зараз відчуває місто-мучених українсько-російської війни Маріуполь.

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На обкладинці зображено жінку, яка притискає до себе свою дитину. Журнал отримав назву "Жах Маріуполя".

Щоразу, коли я чую про нові злочини проти свого народу, частина мене зникає. Я щоразу думаю, що російські окупанти не можуть зробити більш ганебні вчинки, але потім настає ранок, і я дізнаюся про ще огидніші речі, — прокоментувала ілюстраторка Маша Фоя.

Трагедія Маріуполя стала центральною темою журналу. Редакція зібрала розповіді мешканців міста, щоб відтворити історію того, як нормальне життя лише за кілька днів перетворилося на справжній жах. Також у випуску будуть публікації журналістів, що працюють в Україні, та аналітика від військового експерта й міжнародного оглядача.

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