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Водоспади в Австралії почали текти вгору: ефектне видовище

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Австралійські водоспади течуть у повітря - фото 1
Австралійські водоспади течуть у повітря

Австралійські водоспади змінили свій напрям руху і тепер вода тече не вниз, а вгору. І це зовсім не візуальна ілюзія, а реальне природне явище.

У штаті Новий Південний Уельс в Австралії два водоспади припинили рухатись вниз, через що вода ринула у зворотному напрямку. Водні потоки у місті Бундіна, які розміщуються поряд з Тасмановим морем, тепер рухаються у повітря. І справа тут не в магії чи обмані, адже це рідкісне природне явище, що має назву "перевернуті водоспади".

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Як це взагалі можливо? Річ у тому, що потоки повітря тут досягають швидкості у 70 кілометрів за годину, тож вони і підхоплюють воду, змушуючи її прямувати у зворотний бік. Саме таке видовище вдалось зафіксувати на камеру, і це виглядає краще, аніж у фантастичних фільмах:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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